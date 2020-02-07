Напомним, Смолов перешел в "Сельту" из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. При этом у клуба из Виго есть право выкупить контракт 29-летнего нападающего за 6 миллионов евро.
"Федя давно хотел играть в Европе, и "Сельта" — шанс себя проявить и потом успешно выступить на Евро. Желаю Феде удачи — будет много работать, и все получится. Федор классный футболист, одаренный техникой, и у него все есть, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо.
Он приехал в один из сильнейших чемпионатов", - цитирует Черышева Sport24.
"Сельта" в нынешнем сезоне занимает 19-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав в 22 матчах 17 очков. "Валенсия" Черышева находится на пятой строчке в таблице, имея в активе 37 очков.
Денис Черышев: у Смолова есть все, чтобы карьера в Испании сложилась хорошо
Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев поделился мнением о перспективах Федора Смолова в Испании.
Фото: ФК "Валенсия"
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