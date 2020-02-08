9 февраля в 20:30 по московскому времени "Сельта" на своем поле встретится с идущей на четвертом месте в Ла Лиге "Севильей". Встреча будет первой для новичка "кельтов" Федора Смолова на домашнем стадионе команды "Балаидос".
Федор Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды до конца сезона. В дебютном матче за клуб из Виго Смолов вышел на замену, провел около 15 минут на поле и не отметился голевыми действиями.
"Сельта" с 17-ю очками занимает 19-е место в турнирной таблице испанской Примеры.
Смолов в заявке "Сельты" на завтрашний матч с "Севильей"
Российский нападающий Федор Смолов попал в число игроков заявленных "Сельтой" на матч с "Севильей".
Фото: twitter.com/rccelta
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