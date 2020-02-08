Зидан недоволен тем, как Бэйл показывает себя на тренировках

По данным Marca, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан недоволен работой нападающего Гарета Бэйла на тренировках.



Специалист считает, что 30-летний Бэйл не до конца выкладывается и не старается тренироваться на максимум.



Издание отмечает, что футболист сможет снова попадать в заявки на матч, если пересмотрит свое отношение к тренировкам.



Напомним, валлиец недавно восстановился от травмы лодыжки. Агент футболиста заявил, что у его клиента нет никаких проблем с Зиданом и он не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.



В нынешнем сезоне на счету Бэйла 14 матчей, два гола и две голевые передачи за "Реал".