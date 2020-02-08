Зидан недоволен тем, как Бэйл показывает себя на тренировках

По данным Marca, главный тренер мадридского клуба Зинедин Зидан недоволен работой нападающего Гарета Бэйла на тренировках.

Специалист считает, что 30-летний Бэйл не до конца выкладывается и не старается тренироваться на максимум.

Издание отмечает, что футболист сможет снова попадать в заявки на матч, если пересмотрит свое отношение к тренировкам.

Напомним, валлиец недавно восстановился от травмы лодыжки. Агент футболиста заявил, что у его клиента нет никаких проблем с Зиданом и он не покинет клуб в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне на счету Бэйла 14 матчей, два гола и две голевые передачи за "Реал".


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Теги: Зидан Бэйл Реал Ла Лига
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