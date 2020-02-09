- Не исключаю, что Месси может уйти из "Барселоны". Он вполне может заиграть в АПЛ или в топ-клубе лучших лиг мира. Это не проблема для такого игрока.
Однако всё зависит от его желания. Сложно представить Месси вне "Барселоны", но вдруг он скажет, что хочет что-то изменить и получить новый опыт. Когда уходил Роналду из "Реала", болельщикам было грустно, но они понимали, что для него это новый вызов, - цитирует экс-футболиста Sky Sports.
32-летний Месси является лучшим бомбардиром "Барселоны" и Аргентины за всю историю. В составе каталонского клуба он стал обладателем 34 трофеев, а также выиграл по шесть Золотых мячей и Золотой бутсы.
Ранее сообщалось, что игрок может покинуть "Барселону" из-за конфликтов.
Кака не исключил уход Месси из "Барселоны"
Бывший полузащитник мадридского "Реала" и "Милана" заявил, что не исключает возможность ухода нападающего Лионеля Месси из "Барселоны".
Источник: REUTERS / Waleed Ali
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