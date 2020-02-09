Гол в сегодняшнем победном матче против "Осасуны" стал рекордным для центрального защитника "Реала".
Серхио Рамос забивает в Ла Лиге регулярно с 2004-го по 2020 год.
33-летний защитник выступает в составе "сливочных" с 2005-го года. В текущем сезоне на счету Рамоса 28 матчей за "Реал" во всех турнирах и 5 забитых мячей. Действующее соглашение Рамоса с "Реалом" рассчитано до лета 2021 года.
Рамос установил рекорд чемпионатов Испании
Капитан мадридского "Реала" стал первым футболистом в Испании, которому удалось забивать 17 лет подряд.
Фото: Reuters
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