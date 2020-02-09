"Еще вчера знал, что Смолов выйдет в основе. Терять "Сельте" уже нечего, нужно выигрывать, набирать очки. Нельзя сказать, что Федор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для "Сельты" сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внёс свой вклад в победу.
Болельщики тепло его встретили? Фанаты "Сельты" будут любить русских еще лет 20. Там остался настолько большой след, что любого русского будут поддерживать. Команда очень важную победу сегодня одержала", — цитирует Мостового "Чемпионат".
В матче 23-го тура чемпионата Испании "Сельта на своем поле обыграла "Севилью" 2:1. Российский нападающий "Сельты" Федор Смолов вышел с основном составе, провел на поле 87 минут и получил желтую карточку.
Победа стала первой для "Сельты" за 8 матчей в чемпионате и позволила покинуть зону вылета.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Смолов перешел из московского "Локомотива" в "Сельту" из Виго на правах аренды до конца сезона. По информации transfermarkt, аренда нападающего обошлась испанскому клубу в 600 тысяч евро.
Мостовой - о игре Смолова в матче с "Севильей": Федор не выделялся на поле
Экс-нападающий сборной России Александр Мостовой оценил дебютную домашнюю игру Федора Смолова в составе испанской "Сельты".
Фото: "Чемпионат"
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