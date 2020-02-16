Marca назвала Смолова "плохим воспоминанием для Рамоса"

Испанская газета Marca перед матчем "Сельты" и мадридского " Реала " в 24-м туре Ла Лиги выпустила статью про нападающего "кельтов" Фёдора Смолова с заголовком: "Смолов - плохое воспоминание для Рамоса".

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- Фёдор Смолов перешёл в "Сельту", чтобы освежить память о России дней Карпина и Мостового. Нападающий пополнил клуб из Виго, когда клуб из Виго испытывает трудности.



Сегодня вечером Смолов не впервые встретится с Серхио Рамосом. Он стал кошмаром для капитана сборной Испании в товарищеском матче с Россией (3:3) , прошедший в ноябре 2017 года. В том матче он показал себя в качестве настоящего нападающего и забил два гола, - гласится в материале.



Напомним, 30-летний Смолов будет выступать за "Сельту" на правах полугодичной аренды. Он успел провести за команду два матча, но не отметился результативными действиями.



Игра "Сельта" - "Реал Мадрид" начнётся сегодня, 16 февраля, в 23:00 по московскому времени.