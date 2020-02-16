Этот гол стал для 30-летнего нападающего первым в Ла Лиге.
Таким образом Смолов стал 22 русским футболистом, сумевшим забить в чемпионате Испании. Лучшими по этому показателю являются Валерий Карпин и Александр Мостовой, забившие 68 и 55 голов в Испании, соответственно.
Напомним, 30-летний Смолов арендован на полгода у московского "Локомотива". Это его третий матч за "Сельту" и второе появление в стартовом составе подряд.
Смолов стал 22-м русским игроком, забивавшим в Ла Лиге
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов открыл счёт в матче с мадридским "Реалом".
Источник: ФК "Сельта"
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