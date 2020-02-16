Смолов - второй россиянин после Мостового, кто забивал "Реалу" в гостях в Ла Лиге

Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов открыл счёт голам в Ла Лиге, забив в ворота "Реала".
Источник: ФК "Сельта"
30-летний форвард стал первым русским футболистом с 2003 года, который забивал на "Сантьяго Бернабеу" в Ла Лиге.

В последний раз таким достижением отметился Александр Мостовой, который также выступал за "Сельту". В той игре принимал участие нынешний наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Напомним, 30-летний Смолов арендован на полгода у московского "Локомотива". Это его третий матч за "Сельту" и второе появление в стартовом составе подряд.


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Теги: Сельта Смолов Реал Мадрид Мостовой
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