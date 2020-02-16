Напомним, в эти минуты проходит матч 24-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Сельтой" на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Гости к 46-й минуте побеждают со счетом 1:0. Единственный гол в первом тайме забил российский нападающий Федор Смолов, выйдя 1 на 1 с Куртуа и уверенно переиграв голкипера.
Смолов перешел в клуб из Виго в зимнее трансферное окно из "Локомотива". Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
"Была ли чуйка, что Смолов забьет? А что тут такого-то? Этому "Реалу" забить – ничего такого нет. Он тут недавно четыре от "Реала Сосьедад" пропустил", - цитирует Мостового "Чемпионат".
"Сельта" после 23 туров занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
"А что тут такого-то?". Мостовой прокомментировал гол Смолова "Реалу"
Экс-футболист испанской "Сельты" Александр Мостовой прокомментировал гол нападающего Федора Смолова в ворота мадридского "Реала".
Фото: ФК "Сельта"
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