"Ему нужно отдать пас в свободную зону, и он забьёт". Аспас оценил гол Смолова

Форвард "Сельты" Яго Аспас прокомментировал ничью с мадридским "Реалом" в матче 24-го тура чемпионата Испании. Также испанец высказался о голе российского нападающего Федора Смолова.
Фото: ФК "Сельта"
"Мы хорошо конкурировали. Когда "Реал" забил, внесли несколько тактических изменения. Футбол должен нам кое-что за прошлые матчи, в которых мы хорошо поработали, но проигрывали.

Смолов? У него много голов. Ему нужно дать пас в свободную зону, и он забьёт", - цитирует Аспаса Moiceleste.

Смолов перешел в "Сельту" зимой из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона. У "Сельты" также есть право выкупа футболиста сборной России.

Смолов в матче с "Реалом" забил свой дебютный гол в Ла Лиге, отличившись на 7-й минуте. Результативную передачу ему отдал Яго Аспас. На 70-й минуте Смолова заменили при счете 1:2, а на 85-й минуте его команда смогла сравнять счет и вырвать у мадридцев ничью.


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Теги: Аспас Смолов Сельта Реал
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