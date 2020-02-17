На осуществление трансфера федерация выделила каталонскому клубу 15 дней.
Ранее "Барселона" обратилась к RFEF с просьбой разрешить ей подписать форварда из-за травм Усмана Дембеле и Луиса Суареса до конца сезона.
Ранее в СМИ сообщалось, что главным кандидатом на переход в "блауграну" является бразильский нападающий "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего форварда 8 забитых мячей в 22 матчах в чемпионате.
После 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" идет на втором месте, отставая на одно очко от лидирующего мадридского "Реала".
"Барселоне" разрешили купить нападающего вне трансферного окна
Федерация футбола Испании разрешила "Барселоне" подписать игрока в атакующую линию вне заявочного периода.
Фото: Getty Images
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