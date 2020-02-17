"Могу сказать, что Смолов в Испании много приобретет. В эпизоде с голом он все сделал правильно. Понимал, что на сближение лучше не идти, поэтому ударил пораньше низом в угол, Куртуа не успел среагировать. Это хороший гол настоящего нападающего.
Пропал после гола? "Реал" прибавил по ходу игры, поэтому "Сельта" играла в оборонительный футбол. Нельзя винить Федора в его незаметности, он работал на команду. Конечно, он не будет заметен, его команда играла практически без мяча. Сейчас мы ему пророчим большое будущее в начале пути, но давайте лучше ему поможем, чтобы он сам поверил в себя ", — цитирует Черышева Sport24.
Во вчерашнем матче 24-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" Федор Смолов забил первый мяч за "Сельту". Поединок завершился вничью - 2:2.
Напомним, что Смолов был арендован "Сельтой" у московского "Локомотива" до конца нынешнего сезона.
После 24-х туров "Сельта" занимает семнадцатое место в таблице Примеры, набрав 21 очко.
Дмитрий Черышев рассказал, почему Смолов был незаметен после гола "Реалу"
Российский тренер Дмитрий Черышев, ранее игравший и работающий в Испании, прокомментировал игру Федора Смолова в матче против мадридского "Реала".
Фото: Twitter Ла Лиги
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