Вчера стало известно что в сообщениях аккаунтов компании, в том числе критиковались и высмеивались форвард Лионель Месси, защитник Жерар Пике и другие игроки нынешнего состава "Барселоны".
"Барселона" потребовала опровержений, однако El Larguero обнародовал документы, подтверждающие, что именно I3 Ventures ответственна за критику Месси и поддержку президента клуба Бартомеу.
В 36-страничном документе есть сведения о сотрудничестве "Барселоны" и I3 Ventures.
Напомним, что ранее в клубе произошел открытый конфликт между спортивным директором Эриком Абидалем и Лионелем Месси. Конфликт завершился после встречи сторон в кабинете Жозепа Бартомеу.
В чемпионате Испании "Барселона" после 24-го тура отстает от лидирующего "Реала" на одно очко.
В СМИ появились публикации, доказывающие, что "Барселона" платит за критику Месси в интернете
"Барселона" платила деньги компании I3 Ventures за критику аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает El Larguero.
Фото: Global Look Press
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