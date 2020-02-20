"Реал" отложил продление контракта с Рамосом

Мадридский "Реал" не может договориться с защитником Серхио Рамосом о продлении контракта.

Фото: Global Look Press

Как сообщает AS, в "Реале" не торопятся продлевать контракс с Рамосом, так как ему будет 35 лет к истечению его текущего контракта в 2021 году. Если клуб и игрок достигнут компромисса, то футболист не сможет продлить контракт больше чем на один год в связи с правилами соглашений в Испании с футболистами старше 32 лет.



В клубе планируют соблюдать правила финансового фэир-плей, чтобы не попасть под санкции, ранее коснувшиеся "Манчестер Сити".



Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005-го года и выиграл в составе "сливочных" 4 Лиги чемпионов, четырежды чемпионат Испании и множество других трофеев.



В текущем сезоне на счету Рамоса 30 матчей за мадридский "Реал" во всех турнирах и 7 забитых мячей.



"Реал" занимает первое место в чемпионате Испании, опережая "Барселону" на одно очко.