Месси: надоело, что все думают, что я увольняю тренеров

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что он принимает решение об увольнении тренеров "сине-гранатовых".
Фото: ФК "Барселона"
"Многие говорят обо мне, что я назначаю и увольняю тренеров. Как будто у меня много сил, и я принимаю решения. Мне это надоело.

Такая же ситуация была в сборной Аргентины, когда писали, что я говорю, кому играть, кого назначит тренером, что в сборной выступают только мои друзья", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ранее у аргентинского нападающего был открытый конфликт со спортивным директором "блауграны" Эриком Абидалем, который обвинил футболистов в недостаточной самоотдаче на тренировках и во время матчей. Месси попросил назвать конкретные фамилии. Разногласия были устранены после встречи обеих сторон с президентом клуба Жозепом Бартомеу.

В сезоне 2019/2020 на счету Месси 19 забитых мячей и 16 голевых передач в 27-и матчах за "Барселону" во всех турнирах.

В Ла Лиге "Барселона" идет на втором месте, отставая на одно очко от лидирующего мадридского "Реала".


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Теги: Месси Барселона Примера
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