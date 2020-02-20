"Многие говорят обо мне, что я назначаю и увольняю тренеров. Как будто у меня много сил, и я принимаю решения. Мне это надоело.
Такая же ситуация была в сборной Аргентины, когда писали, что я говорю, кому играть, кого назначит тренером, что в сборной выступают только мои друзья", — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Ранее у аргентинского нападающего был открытый конфликт со спортивным директором "блауграны" Эриком Абидалем, который обвинил футболистов в недостаточной самоотдаче на тренировках и во время матчей. Месси попросил назвать конкретные фамилии. Разногласия были устранены после встречи обеих сторон с президентом клуба Жозепом Бартомеу.
В сезоне 2019/2020 на счету Месси 19 забитых мячей и 16 голевых передач в 27-и матчах за "Барселону" во всех турнирах.
В Ла Лиге "Барселона" идет на втором месте, отставая на одно очко от лидирующего мадридского "Реала".
Месси: надоело, что все думают, что я увольняю тренеров
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал информацию о том, что он принимает решение об увольнении тренеров "сине-гранатовых".
Фото: ФК "Барселона"
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