"Он стал важным игроком для "Сельты", ему нужно привыкнуть к стране, культуре. Если получится, то пойдет и прогресс. Сможет ли он достичь уровня Мостового? Мостовой большую лепту внес в испанский футбол, для достижения его уровня нужно много тренировок. Мостовой несравним, и сложно сказать, что Смолов сможет достигнуть его уровня", - цитирует Морьентеса ТАСС.
Напомним, Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из "Локомотива" на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.
30-летний форвард провел за испанский клуб три матча (два из них - в стартовом составе) и забил один гол.
Сегодня стало известно, что Смолов попал в заявку "Сельты" на матч 25-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".
Морьентес: сможет ли Смолов достичь уровня Мостового? Мостовой несравним
Бывший футболист сборной Испании, победитель Лиги чемпионов Фернандо Морьентес поделился мнением о перспективах Федора Смолова в "Сельте".
Фото: Getty Images
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