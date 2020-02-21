Ла Лига разрешила "летучим мышам" совершить трансфер защитника "Реала" Хави Санчеса, в настоящее время находящегося в аренде в "Вальядолиде".
Основной центральный защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай выбыл из-за травмы на продолжительный срок.
Напомним, что ранее по схожей причине "Барселона" приобрела форварда "Леганеса" Мартина Брейтуэйта.
Ни одна из сторон не выступает против трансфера, так как в этом сезоне Хави Санчес редко появляется на поле, но "сливочные" считают недопустимым включение в соглашение пункта о полноценном выкупе трансфера игрока.
В сезоне 2019/2020 22-летний защитник провел всего один матч в Кубке Короля.
"Валенсия", как и "Барселона", приобретет игрока вне трансферного окна
"Валенсия" подпишет защитника мадридского "Реала" Хави Санчеса вне трансферного окна.
Фото: Getty Images
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