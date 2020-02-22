Тренер "Сельты" оценил игру Смолова в матче с "Леганесом"

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия после победы над "Леганесом" (1:0) в Ла Лиге остался доволен игрой своих подопечных.

Фото: ФК "Сельта"

Напомним, клуб из Виго остался вдесятером после удаления Браджарича на 21-й минуте матча. Российский форвард Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.



"Ничего плохого сказать не могу, все футболисты выложились на 100 процентов.



Удаление в первом тайме? Не буду комментировать решения судьи. Однако я удивлен, что он не стал сам смотреть видеоповтор.



Рафинья, Мурильо, Нестор, Уго, Лукас, Смолов - все провели сегодня отличную игру", - цитирует Гарсию Yahoo.



"Сельта" набрала 24 очка и покинула зону вылета.