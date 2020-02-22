Тренер "Сельты" оценил игру Смолова в матче с "Леганесом"

Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия после победы над "Леганесом" (1:0) в Ла Лиге остался доволен игрой своих подопечных.
Фото: ФК "Сельта"
Напомним, клуб из Виго остался вдесятером после удаления Браджарича на 21-й минуте матча. Российский форвард Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 65-й минуте.

"Ничего плохого сказать не могу, все футболисты выложились на 100 процентов.

Удаление в первом тайме? Не буду комментировать решения судьи. Однако я удивлен, что он не стал сам смотреть видеоповтор.

Рафинья, Мурильо, Нестор, Уго, Лукас, Смолов - все провели сегодня отличную игру", - цитирует Гарсию Yahoo.

"Сельта" набрала 24 очка и покинула зону вылета.


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Теги: Сельта Смолов Барселона Ла Лига
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