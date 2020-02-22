"Сын много говорит о Луисе Суаресе, с которым у нас самые лучшие отношения, об Гризманне, а также об Артуро Видале из-за его волос и все такое. Также его интересуют Мбаппе, Роналду, Неймар. Да, он знает их всех, он задает вопросы и ему это очень нравится", — цитирует Месси El Mundo Deportivo.
Семилетний сын Лионеля Месси Тиаго в настоящее время обучается в академии "Барселоны".
В декабре 2019-го года Лионель Месси получил свой шестой Золотой мяч, опередив по этому показателю нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, у которого таких наград пять.
Месси рассказал, что его сыну нравится игра Роналду
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси заявил, что его сын Тиаго следит за игрой Криштиану Роналду.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!