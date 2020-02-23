Как сообщает Mundo Deportivo, капитан "Реала" Серхио Рамос может получить дисквалификацию, из-за которой пропустит матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".
В Примере рассмотрят слова Рамоса в адрес арбитра после вчерашней встречи с "Леганесом". Тогда футболист отметил, что арбитр Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес разозлил его своими решениями. Также Рамос обвинил рефери в неуважении к нему как к капитану.
"Реал" и "Барселона" сыграют 1-го марта. Начало матча запланировано на 23:00 по мск.
Капитан "Реала" Рамос может быть дисквалифицирован на игру с "Барселоной"
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!