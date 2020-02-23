"Барселона" готова платить Лаутаро Мартинесу 7 млн евро в год

Журналист Никола Скира в своем твиттере рассказал о подробностях возможного трансфера нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса в "Барселону".



Фото: fedenarazzurra.net

По его словам, каталонцы готовы платить 22-летнему футболисту 7 миллионов евро в год. Соглашение Мартинеса с "Барселоной" будет рассчитано на пять лет.



По данным СМИ, cумма трансфера может составить 111 миллионов евро.



В нынешнем сезоне аргентинец провел 21 матч, забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.