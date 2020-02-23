"Атлетико" одержал победу над "Вильярреалом"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Вильярреал" со счетом 3:1.

Чемпионат Испании

25 тур

Атлетико – Вильярреал 3:1

Голы: Алькасер, 16, Корреа, 40, Коке, 64, Фелиш, 74

Атлетико: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Врсалько (Триппьер, 58), Коке, Витоло (Фелиш, 57), Сауль, Парти, Корреа, Мората (Льоренте, 83)

Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, А. Морено, Торрес, Пенья, Касорла, Тригерос, Иборра (Онтиверос, 75), Гомес (Ангисса, 84), Алькасер, Х. Морено (Чуквезе, 64)

Предупреждения: Пенья, 25, Сауль, 61, Фелиш, 90


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Теги: Атлетико Вильярреал Ла Лига
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