"Атлетико" одержал победу над "Вильярреалом"

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетико" обыграл "Вильярреал" со счетом 3:1.



Чемпионат Испании



25 тур



Атлетико – Вильярреал 3:1



Голы: Алькасер, 16, Корреа, 40, Коке, 64, Фелиш, 74



Атлетико: Облак, Лоди, Фелипе, Савич, Врсалько (Триппьер, 58), Коке, Витоло (Фелиш, 57), Сауль, Парти, Корреа, Мората (Льоренте, 83)



Вильярреал: Асенхо, Альбиоль, А. Морено, Торрес, Пенья, Касорла, Тригерос, Иборра (Онтиверос, 75), Гомес (Ангисса, 84), Алькасер, Х. Морено (Чуквезе, 64)



Предупреждения: Пенья, 25, Сауль, 61, Фелиш, 90