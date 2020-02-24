Азар рискует пропустить остаток сезона, если ему сделают операцию

Полузащитник "Реала" Эден Азара может больше не сыграть в нынешнем сезоне.
Фото: AS
Как сообщает AS, это может произойти в том случае, если игроку сделают операцию на больной ноге. В "Реале" пока не решили, как быть: дождаться окончания сезона и после этого прооперировать игрока или же сейчас, чтобы летом он был готов к подготовке к новому сезону.

29-летний футболист получил травму в матче с "Леванте".

Напомним, сборная Бельгии, за которую выступает Азар, является соперником сборной России на Евро-2020. Матч пройдет 13 июня в Санкт-Петербурге.

В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.


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Теги: Азар Реал Ла Лига
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