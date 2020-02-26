"Перед моим 14-летием мне приготовили сюрприз. Папе позвонили из "Реала" и пригласили меня на тренировку в Мадрид. Все были в шоке. Отцу сказали: "вашего сына хочет видеть Зидан". Он тогда был спортивным директором "Реала". Я был на седьмом небе от счастья", - приводит слова Мбаппе theplayerstribune.com.
Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуется мадридский "Реал".
Мбаппе - о встрече с Зиданом: я был на седьмом небе от счастья
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о своей встрече с главным тренером Зинедином Зиданом.
Фото: rousingthekop.com
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