Мбаппе - о встрече с Зиданом: я был на седьмом небе от счастья

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе рассказал о своей встрече с главным тренером Зинедином Зиданом.
Фото: rousingthekop.com
"Перед моим 14-летием мне приготовили сюрприз. Папе позвонили из "Реала" и пригласили меня на тренировку в Мадрид. Все были в шоке. Отцу сказали: "вашего сына хочет видеть Зидан". Он тогда был спортивным директором "Реала". Я был на седьмом небе от счастья", - приводит слова Мбаппе theplayerstribune.com.

Мбаппе выступает за "ПСЖ" с лета 2017 года. Ранее СМИ сообщали, что игроком интересуется мадридский "Реал".


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Теги: Мбаппе Реал Зидан
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