Рамос - о предстоящем эль-класико: встреча может оказаться решающей

Капитан мадридского " Реала " Серхио Рамос поделился эмоциями в преддверии матча с "Барселоной".

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"Это не рядовой матч. Хоть и разыгрываются стандартные три очка, как и в любой другой игре, класико – это матч, который не похож на другие. Обыграть "Барселону" – это всегда большая радость. Кроме того, это обычно положительно влияет на настроение команды.



Команды разделяют всего два очка, поэтому игра может стать решающей. Хотя предстоит сыграть еще много матчей, и все может произойти. Для нас будет очень важно добиться этой победы на домашнем стадионе, рядом со своими фанатами. Надеюсь, мы сможем выиграть дома и возглавить таблицу", — приводит слова Рамоса Marca.



Мадридский "Реал" в прошлом туре Ла Лиги уступил "Леванте" со счётом 0:1 и пропустил в лидеры турнира "Барселону", которая разгромила "Эйбар" - 5:0.



Вчера "Реал" на своём поле уступил "Манчестер Сити" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная игра пройдёт на "Этихаде" 17 марта.



"Реал" встретится с "Барселоной" 1 марта в рамках 26-го тура чемпионата Испании. Матч пройдёт на "Сантьяго Бернабеу" в 23:00 по мск. Прямую трансляцию матча покажет "Первый канал".