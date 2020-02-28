Защитник "Реала" Серхио Рамос рассказал о своем отношении к нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.
"Очень его уважаю, это один из величайших игроков в истории футбола. Но надеюсь, в ближайшее воскресенье будет не его день. Будет хорошо, если мы сможем добиться хорошего результата.
А Лионелю я желаю всего самого наилучшего. Он один из лучших футболистов", - цитирует Рамоса Goal.
Напомним, "Реал" и "Барселона" сыграют 1 марта в Мадриде. Начало матча запланировано на 23:00 по мск.
Рамос: Месси - один из величайших игроков в истории футбола
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