"Зозуля - коммунист". Украинец вновь подвергся оскорблениям со стороны фанатов "Райо Вальекано"

Фанаты испанского клуба "Райо Вальекано" вновь оскорбляли украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю во время очного матча этих команд.

Фото: Marca

Болельщики мадридского клуба скандировали "Зозуля - коммунист". Зозуля начал встречу в стартовом составе и был заменен за 15 минут до финального свистка.



Напомним, в предыдущем матче "Альбасете" с "Райо" болельщики также оскорбляли Зозулю и называли его нацизмом. Тогда футболист отказался выходить на второй матч. Клуб был наказан частичным закрытием трибун и оштрафован на 18 тысяч евро.



Несколько лет назад фанаты "Баварии" на матче с "Вольфсбургом" поддержали болельщиков "Райо Вальекано", развернув на трибуне баннер, что нацистам не место в футболе.