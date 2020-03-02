Черчесов - о голе Смолова "Реалу": мы смотрим на качество игры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил перспективы попадания в стартовый состав команды нападающего испанской "Сельты" Федора Смолова.
Фото: Rusfootball.info
"Смолов? Понятно, что его хвалят и критикуют, но мы на это внимания не обращаем. Федя классный гол забил "Реалу", но мы смотрим на качество его игры. Мы не знаем, какое он там задание получает в клубе. Естественно, внимательно отслеживаем. Хотелось бы, чтобы он играл по 90 минут и приносил пользу. Мы знаем его способности. Тот шаг, который он сделал, — это правильное решение. Значит, он созрел для этого", — сказа Черчесов в эфире телеканала "Россия 24".

Напомним, что Федор Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно на правах аренды из московского "Локомотива".

В составе нового клуба 30-летний нападающий провёл уже 5 матчей и отметился одним забитым мячом ("Реалу" на "Сантьяго Бернабеу").

Всего в составе национальной сборной на счету Смолова 39 матчей, в которых он забил 14 голов. В составе сборной Смолов принял участие в чемпионате Европы 2016 и домашнем чемпионате мира 2018.


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Теги: Примера Сельта Смолов Черчесоя Сборная России Евро
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