"Ювентус" хочет пригласить Зидана на пост главного тренера

Наставник "Реала" Зинедин Зидан может возглавить туринский "Ювентус".
Фото: Global Look Press
Как сообщает Daily Mail, в летнее трансферное окно руководство "Ювентуса" предложит французскому тренеру контракт на 3 года с зарплатой 8 миллионов евро. Совет директоров высоко оценивает Зидана и считает его лучшим кандидатом на пост главного тренера команды.

Одним из ключевых факторов перехода Зидана в "Ювентус" могут стать его хорошие отношения с президентом туринского клуба Андреа Аньели.

Сам Зидан рассматривает возможность возглавить "старую синьору", но окончательно решения еще не принял.

Напомним, что Зидан выступал за "Ювентус" в период с 1996-го по 2001-й год. В 2001-м году Зидан перешёл в "Реал" за рекордную по тем временам сумму в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне "Реал" под руководством "Зидана" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Барселону" на одно очко.


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Теги: Зидан Ювентус Реал Примера Серия А Зарубежные трансферы
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