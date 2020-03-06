"Ювентус" хочет пригласить Зидана на пост главного тренера

Наставник " Реала " Зинедин Зидан может возглавить туринский "Ювентус".

Фото: Global Look Press

Как сообщает Daily Mail, в летнее трансферное окно руководство "Ювентуса" предложит французскому тренеру контракт на 3 года с зарплатой 8 миллионов евро. Совет директоров высоко оценивает Зидана и считает его лучшим кандидатом на пост главного тренера команды.



Одним из ключевых факторов перехода Зидана в "Ювентус" могут стать его хорошие отношения с президентом туринского клуба Андреа Аньели.



Сам Зидан рассматривает возможность возглавить "старую синьору", но окончательно решения еще не принял.



Напомним, что Зидан выступал за "Ювентус" в период с 1996-го по 2001-й год. В 2001-м году Зидан перешёл в "Реал" за рекордную по тем временам сумму в 75 миллионов евро.



В нынешнем сезоне "Реал" под руководством "Зидана" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Барселону" на одно очко.