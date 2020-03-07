Гол Месси с пенальти принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедадом"

В матче 27-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своем поле обыграла "Реал Сосьедад". Встреча завершилась со счетом 1:0.



Чемпионат Испании



27 тур



"Барселона" - "Реал Сосьедад" 1:0



Гол: Месси, 81 (пен).



"Барселона": тер Штеген, Пике, Лангле, Альба, Семеду, Бускетс, Ракитич (Видаль, 74), де Йонг, Брэйтуэйт (Фирпо, 88), Гризманн (Фати, 85), Месси.



"Реал Сосьедад": Ремиро, Ле Норман, Монреаль, Горосабель, Льоренте (Субельдия, 72), Эдегор, Мерино, Барренечеа (Оярсабаль, 59), Гевара, Порту, Исак (Виллиан Жозе, 84).



Предупреждения: Лангле, 16, Месси, 42, Мерино, 56, Пике, 61, Гевара, 76, Оярсабаль, 81, Бускетс, 88.