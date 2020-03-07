Тренер "Сельты": Смолов отличается от обычного русского

Наставник "Сельты" Оскар Гарсия высказался о нападающем команды Федоре Смолове.
Getty Images
"От него мы ожидаем гораздо больше. Когда его подписывали, мы думали о том, как русский игрок может у нас адаптироваться. Но Смолов отличается от обычного русского, он экстровертен и хорошо говорит на английском языке.

Если он сосредоточится и сконцентрируется, то ему не придется долго адаптироваться. У него превосходный уровень мастерства. Надеемся, что в скором времени мы увидим лучшего Смолова", - приводит слова Гарсии Movistar.

Напомним, права на Смолова принадлежат "Локомотиву". За "Сельту" он провел 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Смолов Сельта Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Тренер "Сельты": Смолов отличается от обычного русского
"Деньги не стоят нашего здоровья". Баллотелли призвал прервать чемпионат Италии из-за коронавируса
Смолов в матче с "Хетафе" получил желтую карточку, находясь на скамейке
"Бока Хуниорс" стала чемпионом Аргентины
Роналдиньо продлили арест на 6 месяцев
"Хетафе" и "Сельта" сыграли вничью, Смолов был заменен во втором тайме
Месси забил 55-й гол с пенальти в Ла Лиге. У Криштиану Роналду - 61
"Монако" с Головиным проиграл "Ницце", пропустив на 93-й минуте 1
Болельщики "Торпедо" закидали файерами автобус с игроками команды (видео) 2
Вернблум назвал Эльма лучшим футболистом, с которым он когда-либо играл 2
Новиков: гол Комличенко говорит об его уровне
Игрок женской сборной России пошла в салон красоты вместо обязательного карантина 2
СК возбудил дело в отношении 16-летней дочери Малафеева. Ей грозит до 15 лет тюрьмы 15
Гол Месси с пенальти принес "Барселоне" победу над "Реал Сосьедадом" 1
16-летнюю дочь Малафеева поймали при попытке продать наркотики 9
"Не комментирую слова каких-то людей". Имбула - о критике в свой адрес 1
Смолов - в стартовом составе "Сельты" на матч с "Хетафе" 1
Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трех играх подряд 2
Игроки "Ливерпуля" и "Борнмута" обменялись рукопожатиями, несмотря на запрет АПЛ 1
В Турции футболист съел записку, которою ему передал тренер во время матча (видео) 1
Головин попал в стартовый состав на матч с "Ниццей"
Канделаки прокомментировала заявление судьи Федотова, который назвал причину своего увольнения с "Матч ТВ" 16
Игроки "Спартака" поздравили Соболева с днем рождения (видео) 1
Обухов: борщ в Тарасовке до сих пор есть 1
Комличенко: если забью 8-9 голов за сезон - будет супер 7
Бывший футболист ЦСКА завершил карьеру в 31 год 8
"Атлетико" и "Севилья" сыграли вничью
"Арсенал" дома обыграл "Вест Хэм" и довел серию без поражений до 8 матчей
Пильгуй: выход Комличенко в основе предопределил результат и качество игры "Динамо"
"Лейпциг" не смог обыграть "Вольфсбург" 1
Все новости