"От него мы ожидаем гораздо больше. Когда его подписывали, мы думали о том, как русский игрок может у нас адаптироваться. Но Смолов отличается от обычного русского, он экстровертен и хорошо говорит на английском языке.
Если он сосредоточится и сконцентрируется, то ему не придется долго адаптироваться. У него превосходный уровень мастерства. Надеемся, что в скором времени мы увидим лучшего Смолова", - приводит слова Гарсии Movistar.
Напомним, права на Смолова принадлежат "Локомотиву". За "Сельту" он провел 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол.
Тренер "Сельты": Смолов отличается от обычного русского
Наставник "Сельты" Оскар Гарсия высказался о нападающем команды Федоре Смолове.
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