Ранее 32-летний футболист получал желтую карточку в игре с "Реалом" (0:2) и "Наполи" (1:1). Для аргентинца это первый случай в карьере, когда он получает желтую карточку три матча подряд.
В нынешнем сезоне Месси забил 19 голов и отдал 12 голевых передач в 22 матчах чемпионата Испании.
Месси впервые в карьере получил желтую карточку в трёх матчах подряд
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил желтую карточку в игре 27-го тура Ла Лиги с "Реалом Сосьедадом" (1:0).
Источник: GLOBAL LOOK PRESS
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