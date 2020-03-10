Ближайшие два тура чемпионата Испании пройдут без болельщиков из-за коронавируса

Руководство Ла Лиги приняло решение провести матчи ближайших двух туров чемпионата Испании без болельщиков из-за коронавируса, сообщает Marca.

Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Таким образом, зрители не смогут посетить 20 матчей чемпионата.



Вчера стало известно, что чемпионат Италии официально приостановлен из-за эпидемии коронавируса в стране.



Также известно, что без болельщиков пройдут несколько матчей Лиги Европы.