Суд обязал французского защитника "Барселоны" Самюэля Юмтити выплатить штраф за нанесенный ущерб арендованному жилью, сообщает Mundo Deportivo.
Юмтити выплатит владельцу дома, в котором он проживал, 33 тысячи евро.
Владелец жилья ранее сообщил, что футболист оставил после себя паркет в плохом состоянии, неочищенный бассейн, а также сломал несколько кранов в доме.
В нынешнем сезоне Юмтити провел 11 матчей в Ла Лиге.
Юмтити обязали выплатить 33 тысячи евро за ущерб арендованному жилью
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!