Юмтити обязали выплатить 33 тысячи евро за ущерб арендованному жилью

Суд обязал французского защитника "Барселоны" Самюэля Юмтити выплатить штраф за нанесенный ущерб арендованному жилью, сообщает Mundo Deportivo.

Юмтити выплатит владельцу дома, в котором он проживал, 33 тысячи евро.

Владелец жилья ранее сообщил, что футболист оставил после себя паркет в плохом состоянии, неочищенный бассейн, а также сломал несколько кранов в доме.

В нынешнем сезоне Юмтити провел 11 матчей в Ла Лиге.


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Теги: Юмтити Барселона Ла Лига
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