"Всё произошло сразу после того, как я вернулся с чемпионата Южной Америки U17, который проходил в Чили. В прессе уже ходили слухи, но я никогда не верил им. В итоге это случилось: и "Реал", и "Барселона" сделали предложения. У меня было только три дня, чтобы принять решение. Я всегда хотел играть за величайший клуб, поэтому выбрал "Реал", — цитирует Винисиуса FourFourTwo.
Винисиус Жуниор стал игроком мадридского "Реала" летом 2018-го года, перейдя из бразильского "Фламенго" за 45 миллионов евро.
Контракт 19-летнего бразильца со "сливочными" рассчитан до 2025-го года. Transfermarkt оценивает Винисиуса в 50 миллионов евро.
В сезоне 2019/2020 Винисиус в 28-ми матчах за мадридский "Реал" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные предачи.
В сентябре прошлого года Винисиус дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на замену в товарищеском матче со сборной Перу.
Винисус: выбрал "Реал", а не "Барселону", так как хотел играть за величайший клуб
Нападающий "Реала" Винисиус рассказал, как происходил его переход в мадридский клуб.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!