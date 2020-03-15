Президент Ла Лиги: мы рассматриваем возможность завершения сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал весьма серьёзное заявление, согласно которому соревнования в главном Испанском дивизионе могут быть завершены в ближайшие дни

Президент Ла лиги Хавьер Тебас. Фото: Diario AS

Все выходные я контактировал с помощью видеоконференций и телефонных звонков с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Мы должны координировать свои действия. Для нас наступает очень важная неделя.



Сейчас мы имеет дело с ситуацией, когда мы задумываемся о том, чтобы завершить соревнования. На предстоящей неделе по всей Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу.



Я контактировал с руководителями лиг из Италии, Испании, Германии. Мы работаем над тем, чтобы найти решение. Но проблема очень серьёзна. Коронавирус - это вопрос медицины, врачей. А мы существуем и работаем для того, чтобы заниматься организацией футбольных турниров. А также - решения экономических проблем, которые будут возникать.



Поскольку 25% сезона ещё впереди, нам придётся пересмотреть наш годовой бюджет на тот случай, если соревнования не будут завершены