Президент Ла Лиги: мы рассматриваем возможность завершения сезона

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сделал весьма серьёзное заявление, согласно которому соревнования в главном Испанском дивизионе могут быть завершены в ближайшие дни
Президент Ла лиги Хавьер Тебас. Фото: Diario AS
На текущий момент соревнования в Ла Лиге отложены до 4 апреля, как часть глобальной отмены массовых мероприятий в стране с целью пресечения возможного распространения вируса COVID-19. В своём публичном выступлении президент Ла Лиги заявил о том, что текущий сезон может быть завершен на фоне ряда жестких мер, предпринятых для борьбы с коронавирусом в европейском футболе в ближайшие дни.

Все выходные я контактировал с помощью видеоконференций и телефонных звонков с главными европейскими институтами и руководителями футбольных клубов Испании. Мы должны координировать свои действия. Для нас наступает очень важная неделя.

Сейчас мы имеет дело с ситуацией, когда мы задумываемся о том, чтобы завершить соревнования. На предстоящей неделе по всей Европе могут быть приняты очень важные решения по этому вопросу.

Я контактировал с руководителями лиг из Италии, Испании, Германии. Мы работаем над тем, чтобы найти решение. Но проблема очень серьёзна. Коронавирус - это вопрос медицины, врачей. А мы существуем и работаем для того, чтобы заниматься организацией футбольных турниров. А также - решения экономических проблем, которые будут возникать.

Поскольку 25% сезона ещё впереди, нам придётся пересмотреть наш годовой бюджет на тот случай, если соревнования не будут завершены


На вопрос о состоянии здоровья участников Ла Лиги Хавьер Тебас заявил что ситуация находится под контроллем:

- У нас в последние недели был подготовлен план действий на случай ухудшения ситуации. И мы применили его. 95% Ла Лиги сейчас находятся по домам.

Сообщает Испанское издание Diario AS

Отметим, что подавляющее большинство клубов высшего испанского дивизиона приостановили все тренировки и клубные мероприятия. Также УЕФА подтверждает что 17 марта проведёт телеконференцию со всеми 55 национальными федерациями Европы, по вопросам о возможном возобновлении Лиги Чемпионов и Лиги Европы, а также о возможном смещении сроков проведения ЕВРО-2020, запланированном на предстоящее лето.


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