Напомним, что в настоящий момент Ареоля находится в Мадриде на правах аренды.
По информации Marca, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан лично заинтересован в том, чтобы Ареоля остался в составе "сливочных".
Ареоля перешёл в "Реал" летом прошлого года на правах аренды из "ПСЖ" за 2 миллиона евро. Летом 2020-го года французский голкипер вернется в парижский клуб.
В сезоне 2019/2020 на счету Ареоля 8 матчей за "Реал" во всех турнирах.
"Реал" хочет оставить у себя голкипера "ПСЖ"
Французский голкипер "ПСЖ" Альфонсо Ареоля может остаться в мадридском "Реале" на постоянной основе.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!