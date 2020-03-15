"Реал" хочет оставить у себя голкипера "ПСЖ"

Французский голкипер "ПСЖ" Альфонсо Ареоля может остаться в мадридском "Реале" на постоянной основе.
Фото: Getty Images
Напомним, что в настоящий момент Ареоля находится в Мадриде на правах аренды.

По информации Marca, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан лично заинтересован в том, чтобы Ареоля остался в составе "сливочных".

Ареоля перешёл в "Реал" летом прошлого года на правах аренды из "ПСЖ" за 2 миллиона евро. Летом 2020-го года французский голкипер вернется в парижский клуб.

В сезоне 2019/2020 на счету Ареоля 8 матчей за "Реал" во всех турнирах.


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Теги: Примера Реал Лига 1 ПСЖ Ареоля Зарубежные трансферы
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