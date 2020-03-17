"В мире есть проблемы больше, чем отсутствие футбола". Кроос - о карантине из-за коронавируса

Немецкий полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, как проходит его карантин из-за коронавируса.
Фото: Twitter
"Все хорошо. Правильно, что нас отправили домой после случая заболевания коронавирусом у игрока баскетбольной команды, с которым мы иногда тесно пересекались. Я и моя семья в порядке, у нас нет никаких симптомов. С тремя детьми не соскучишься.

Никто не знает, когда возобновятся матчи, но, честно говоря, это вторично. Это не приоритетный вопрос. Главное сейчас победить этот невидимый недуг и вернуться к нормальной жизни. В мире есть много гораздо более серьезных проблем, чем отсутствие футбола", — сказал Кроос в интервью Late Night Berlin.

Напомним, что в настоящий момент матчи чемпионата Испании по футболу приостановлены из-за распространения коронавируса. Остальные топ-5 европейских лиг также находятся на паузе. Еврокубки также перенесены на неопределенный срок.

На сегодняшний день известно о более ,чем 180 000 зараженных уханьским вирусом COVID-19. Число погибших превысило 7000.

Сегодня стало известно о том, что чемпионат Европы по футболу, запланированный на ближайшее лето перенесен на 2021-й год.

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Теги: Примера Реал Кроос Коронавирус
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