"В мире есть проблемы больше, чем отсутствие футбола". Кроос - о карантине из-за коронавируса

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"Все хорошо. Правильно, что нас отправили домой после случая заболевания коронавирусом у игрока баскетбольной команды, с которым мы иногда тесно пересекались. Я и моя семья в порядке, у нас нет никаких симптомов. С тремя детьми не соскучишься.Никто не знает, когда возобновятся матчи, но, честно говоря, это вторично. Это не приоритетный вопрос. Главное сейчас победить этот невидимый недуг и вернуться к нормальной жизни. В мире есть много гораздо более серьезных проблем, чем отсутствие футбола", — сказал Кроос в интервью Late Night Berlin.Напомним, что в настоящий момент матчи чемпионата Испании по футболу приостановлены из-за распространения коронавируса. Остальные топ-5 европейских лиг также находятся на паузе. Еврокубки также перенесены на неопределенный срок.На сегодняшний день известно о более ,чем 180 000 зараженных уханьским вирусом COVID-19. Число погибших превысило 7000.Сегодня стало известно о том, что чемпионат Европы по футболу, запланированный на ближайшее лето перенесен на 2021-й год.