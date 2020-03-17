Гарет Бэйл может бесплатно уйти из мадридского "Реала"

Валлийский игрок "Реала" Гарет Бэйл может ближайшим летом покинуть мадридский клуб.
Фото: Eurosport
По информации Marca, в "Реале" одной из главных задач на летнее трансферное окно была поставлена задача избавиться от Гарета Бэйла. Руководство "сливочных" недовольно тем, что валлиец не сумел воспользоваться шансами, которые ему предоставлял главный тренер Зинедин Зидан.

В клубе осознают высокие зарплатные требования Бэйла, поэтому не исключено, что 30-летний футболист покинет клуб бесплатно.

Действующее соглашение Бэйла и "Реала" рассчитано до лета 2022-го года.

Ранее сообщалось, что на Бэйла претендовали английские "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

В сезоне 2019/2020 Гарет Бэйл забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи в 18-ти матчах за "Реал" во всех турнирах.


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Теги: Бэйл Реал Примера Зарубежные трансферы
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