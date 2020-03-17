Мангала, у которого выявили коронавирус, тренируется индивидуально в маске

Защитник "Валенсии" Эльяким Мангала рассказал, что продолжает тренироваться индивидуально.



Напомним, ранее француз попал в число пяти игроков "Валенсии", у которых был выявлен Коронавирус.



Мангала отметил, что у него нет симптомов из-за коронавируса.



"Моя семья живет отдельно от меня. У меня нет никаких симптомов, поэтому я продолжаю тренироваться по специальной программе. В маске я выхожу в сад для тренировок. Потом смотрю фильмы, играю в приставку, читаю", - цитирует футболиста Marca.