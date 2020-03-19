По информации Marca, руководство "Сельты" заявило, что есть люди, которые больше нуждаются в тесте на коронавирус. Отметим, что руководство Ла Лиги предложило сделать тест всем футболистам, выступающим в испанском чемпионате.
Игроки "Сельты" находятся на карантине и не могут покидать Виго, находясь в постоянном контакте с медицинскими работниками.
Напомним, что в составе "Сельты" выступает Фёдор Смолов, арендованный у "Локомотива" до конца сезона.
По актуальным данным от уханьского вируса COVID-19 скончалось более 9000 человек. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 220 000 человек.
"Сельта" Смолова отказалась проверять футболистов на коронавирус
Игроки испанской "Сельты" не будут проходить тест на коронавирус.
Фото: ФК "Сельта"
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