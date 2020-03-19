"Сельта" Смолова отказалась проверять футболистов на коронавирус

Игроки испанской "Сельты" не будут проходить тест на коронавирус.
Фото: ФК "Сельта"
По информации Marca, руководство "Сельты" заявило, что есть люди, которые больше нуждаются в тесте на коронавирус. Отметим, что руководство Ла Лиги предложило сделать тест всем футболистам, выступающим в испанском чемпионате.

Игроки "Сельты" находятся на карантине и не могут покидать Виго, находясь в постоянном контакте с медицинскими работниками.

Напомним, что в составе "Сельты" выступает Фёдор Смолов, арендованный у "Локомотива" до конца сезона.

По актуальным данным от уханьского вируса COVID-19 скончалось более 9000 человек. Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 220 000 человек.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Сельта Примера Коронавирус
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Агент Луки Джорджевича рассказал о сроках восстановления футболиста
Полузащитник ЦСКА Ахметов принял участие в челлендже с туалетной бумагой
Экс-игроки ЦСКА и "Рубина" Думбия и Сонг отказались от снижения зарплаты в "Сьоне" из-за коронавируса. Клуб расторг с ними контракт 1
Президент "Урала": поддерживаю идею Федуна о ФФП. Сократить зарплаты футболистам? В чем ребята виноваты?
Игрокам "Спартака" запретили покидать Москву и Московскую область
Ни у кого из футболистов "Зенита" не обнаружено коронавируса 1
Официально: матчи АПЛ возобновятся не раньше 30 апреля
УЕФА перенес дату отчета клубов по ФФП на месяц 1
"Зенит" показал лучшие моменты Лунёва за 100 матчей в клубе (видео)
РПЛ опубликовала подборку лучших сейвов 22-го тура (видео)
"Сельта" Смолова отказалась проверять футболистов на коронавирус
Федун: нет причин, чтобы курс рубля не падал дальше 3
"С днём рождения, волшебник!" Ростов поздравил Романа Ерёменко
Игроки гладбахской "Боруссии" отказались от части зарплаты во время перерыва из-за коронавируса
Полузащитник "Спартака" Шюррле рассказал, как проводит время на карантине 5
Врач ЦСКА дал рекомендации по профилактике коронавируса
"Всевышний, подари людям мозги. Ведь гречка и туалетная бумага у них уже есть". Нигматуллин - о карантине из-за коронавируса 2
Сотрудники "Динамо" перешли на удалённый режим работы
Источник: футболист АПЛ переспал с сестрой жены со скуки во время карантина из-за коронавируса 4
"Нельзя поддаваться панике". Дзюба обратился к болельщикам (видео) 6
"Рома" начнет переговоры с "Челси" о продлении аренды Дзаппакосты
Федун: что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет 12
Кучаев вчера отпраздновал день рождения в ресторане, несмотря на запрет ЦСКА не выходить из дома 2
"МЮ" снизил цену на Погба
Салах пожертвовал чуть более миллиона евро на борьбу с коронавирусом в Египте
Футболисты "Ростова" тренируются в обычном режиме
Агент Фелипе: интерес "Барселоны" - это большая честь
Пеле: никогда не думал, что стану великим
Рибери поучаствовал в сборе средств в поддержку больниц Флоренции
Когда коронавирус должен отступить, чтобы РПЛ успела доиграть сезон? 5
Все новости