"Барселона" может снизить зарплату своим футболистам из-за коронавируса

Руководство испанской "Барселоны" в скором времени может уменьшить зарплату игрокам из-за перерыва, связанного с распространением коронавируса.

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Как сообщает La Vanguardia, президент каталонцев Хосеп Бартомеу в ближайшее время планирует обратиться к игрокам с просьбой пойти навстречу клубу в сложившейся ситуации.



Клуб испытывает большие финансовые потери из-за остановки футбольных матчей. Бюджет "сине-гранатовых" в этом сезоне должен был составить чуть более миллиарда евро, из которых 61% — бюджет зарплат. В нынешних условиях клуб не способен выполнить обязательства по заработной плате.



Перед перерывом из-за коронавируса в чемпионате Испании было сыграно 27 туров. "Барселона" лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым мадридский "Реал" на два очка.