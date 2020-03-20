Де Врей: Месси и Роналду очень опасные игроки. Мбаппе - просто кошмар

Защитник "Интера" Стефан Де Врей в социальных сетях ответил на вопросы болельщиков.
Фото: © TF-Images /
Футболиста попросили назвать тех игроков, против которых наиболее сложно играть.

"Месси и Роналду очень опасные игроки. Мбаппе - просто кошмар У него высокая скорость и его практически невозможно остановить", - сказал Де Врей.

Мбаппе в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.


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Теги: Де Врей Мбаппе Месси Роналду Серия А
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