Де Врей: Месси и Роналду очень опасные игроки. Мбаппе - просто кошмар

Защитник "Интера" Стефан Де Врей в социальных сетях ответил на вопросы болельщиков.



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Футболиста попросили назвать тех игроков, против которых наиболее сложно играть.



"Месси и Роналду очень опасные игроки. Мбаппе - просто кошмар У него высокая скорость и его практически невозможно остановить", - сказал Де Врей.



Мбаппе в нынешнем сезоне провел 20 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.