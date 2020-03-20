Игрок "Атлетико" рассказал, какой в Мадриде штраф за нарушение карантина

Защитник мадридского "Атлетико" Фелипе Монтейро назвал сумму штрафа в Мадриде за нарушение карантина.



"После матча с "Ливерпулем" нам сообщили, что нужно остаться дома. На улицах никого нет, открыты только рынок, аптеки и торговый центр. Туда можно ходить только в случае необходимости. Если без разрешения появишься на улице, то будет штраф 600 евро. В данный момент нам нужно быть внимательными и вносить свой вклад, чтобы это закончилось побыстрее", - цитирует Монтейро Globoesporte.



В Испании на сегодняшний день число зараженных приближается к отметки в 20 тысяч человек. Во всем мире число зараженных достигает 280 тысяч.