Куман хочет однажды возглавить "Барселону"

Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман высказался на тему возможной работы в "Барселоне".

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"У них в команде очень хорошие футболисты. "Барселона" всегда может выиграть любой трофей. Был бы я безработным... "Барселона" всем нравится. Я очень люблю этот город, провел здесь свои лучшие годы в качестве футболиста. Надеюсь, однажды смогу возглавить эту команду", - приводит слова Кумана Marca.



Куман выступал за "Барселону" с 1989 по 1995 год. С 1998 по 2000 год он работал тренером в "Барселоне".