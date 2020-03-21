«Как он заблистал в «Сельте», скажи? У тебя прямо глаза загорелись. Твой типаж? Сознайся.
Ноги его тебе нравятся. А я думала, губки, извините. Такой губастенький. Я бы сказала, что он очень рекламоемкий.
Губы, татуировки, глаза, девушки, приключения, провалы, падения. Тут он настоящая звезда. Он сейчас входит в самый расцвет как футболист, еще поиграет. Ты хочешь, чтобы я сказала, что все закончат на «Матч ТВ»? Все закончите на «Матч ТВ», друзья! В хорошем смысле», — сказала Канделаки.
Смолов забил один гол в шести матчах за «Сельту», поразив мадридского «Реала».
Канделаки - о Смолове: как он заблистал в "Сельте"! Такой губастенький, очень рекламоёмкий
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в интервью телеведущей «Пятницы» Регине Тодоренко охарактеризовала нападающего «Сельты» Фёдора Смолова.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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