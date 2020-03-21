Неймар уведомил "Барселону" о своем желании вернуться. Игрок хочет в одностороннем порядке расторгнуть контракт с "ПСЖ"

Как сообщает Sport.es, нападающий "ПСЖ" Неймар хочет вернуться в "Барселону".

Sport.es

По данным источника, бразильский футболист провел встречу с представителями каталонского клуба и сообщил им о своем желании вернуться в команду. Неймар готов предпринять все меры для того, чтобы покинуть "ПСЖ".



Неймар мог вернуться в "Барселону" летом 2019 года, но трансфер не состоялся и Неймар остался в Париже. Ближайшим летом у футболиста истечет срок периода защищенного контракта. Это означает, что Неймар сможет расторгнуть контракт в одностороннем порядке. После этого в пользу "ПСЖ" будет назначена компенсация в размере 180 млн евро.



В нынешнем сезоне Неймар провел 22 матча, забил 18 голов и сделал 10 результативных передач.