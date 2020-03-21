Sport.es: "Барселона" выставит Гризманна на трансфер спустя год после покупки

Руководство "Барселоны" считает, что французский нападающий, купленный прошлым летом у "Атлетико" за 120 млн евро, не оправдывает вложенные инвестиции.

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Как сообщает Sport.es, каталонский суперклуб намерен выставить чемпиона мира 2018 года на трансфер. "Сине-гранатовые" готовы расстаться с игроков за 100 миллионов евро.



К такому решению клуб подталкивает не только уровень игры футболиста, но и финансовая ситуация, усложнившаяся из-за пандемии коронавируса.



"Барселона" намерена усилить состав перед следующим сезоном, но из-за сократившихся доходов не имеет больших возможностей для приобретения футболистов.



Также клуб вновь попытается продать Фелипе Коутиньо, выступающего на правах аренды за "Баварию".