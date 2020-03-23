Marca: Смолов и его одноклубник из "Сельты" страдают из-за коронавирусного карантина

Испанская Marca рассказала, как живётся российскому форварду "Сельты" Фёдору Смолову и его одноклубнику Пионе Систо из-за карантина, введенного из-за распространения коронавируса.

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Источник сообщает, что футболистам приходится непросто, поскольку они остались в Испании совершенно одни, без близких и родных. Футболисты не покидают свои дома уже больше недели, а общаясь с людьми только посредством мобильной связи и интернета. Отмечается, что Смолов и Систо выполняют все указания, которые получают от тренера по физподготовке.



По мнению Marca, худшее из этого — то, что и Смолову, и Систо придётся находится в такой ситуации ещё как минимум три недели.



Напомним, что в настоящий момент матчи чемпионата Испании по футболу приостановлены из-за распространения коронавируса в Европе. Игры остальных ведущих европейских первенств также приостановлены из-за коронавируса.



По актуальным данным число заразившихся коронавирусом в мире превысило 340 000 человек. Количество погибших от уханьского вируса COVID-19 близится к 15 000 человек. Практически 100 000 человек выздоровело.